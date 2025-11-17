Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche und Einbruchsversuche, Motorroller gestohlen, Brand in Kinderzimmer, Falschfahrer auf B14, u.a.

Aalen (ots)

Backnang: Zwei Motorroller gestohlen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendeten unbekannte Täter von einem Stellplatz in der Südstraße zwei dort abgestellte Motorroller im Wert von jeweils etwa 500 Euro. Bei den gestohlenen Rollern handelt es sich um einen weiß/roten Roller der Marke "Keeway" mit dem Versicherungskennzeichen "883 RAE und um einen schwarz/roten Roller der Marke "Spin Explorer" mit dem angebrachten Versicherungskennzeichen "818 VUO". Das Polizeirevier Backnang führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07191 9090.

Weissach im Tal/Bruch: Brand in Kinderzimmer

Aus noch ungeklärter Ursache kam es am Sonntagmorgen, gegen 10:00 Uhr zu einem Brandausbruch in einem Kinderzimmer in der Brückenstraße. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 20 Wehrleuten im Einsatz und konnte ein Übergreifen des Brandes auf andere Zimmer verhindern. Der Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Es gab keine verletzten Personen. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Kirchberg an der Murr: Einbruch in Vereinsheim

In der Zeit von Samstag, 18:15 Uhr und Sonntag, 08:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam über die Terassentür Zutritt zu einem Vereinsheim in der Straße "Holzwiesen". Im Inneren wurden die Räumlichkeiten durchsucht und mehrere Rouladen und Sauerbraten im Wert von etwa 100 Euro entwendet. An der Terassentür entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07191 9090 bei der Polizei zu melden.

Kernen/Rommelshausen: Versuchter Einbruch

In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten unbekannte Täter gewaltsam in ein Haus im Wildkirschenweg einzudringen. Die Terassentür hielt den Hebelversuchen stand, so dass die Unbekannten nicht ins Haus gelangten. An der Tür entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720.

Schorndorf: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Sonntag, gegen 12:20 Uhr touchierte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten Toyota Prius auf einem Tankstellengelände in der Welzheimer Straße. Der Unfallverursacher fuhr anschließend weg, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Bei dem Fahrzeug soll es sich um ein silbernes oder helles Auto gehandelt haben, welches in Richtung Waiblinger Straße fortgefahren sei. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 bei der Polizei zu melden.

Waiblingen-Hegnach: Versuchter Einbruch

Am Samstagnachmittag gegen 16:45 Uhr versuchten bisher unbekannte Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Lindenäckerstraße einzubrechen. Vermutlich, weil die Einbrecher gestört wurden, flüchteten sie wieder, ohne das Gebäude zu betreten, hinterließen aber Sachschaden an der Terrassentüre. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen zum versuchten Einbruch aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Waiblingen-Hohenacker: Einbruch in Wohnhaus

Am Samstagabend gegen 18:30 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Einbrecher Zugang zu einem Reihenmittelhaus in der Schützenstraße. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet, allerdings hinterließen die Täter Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Zeugen, die am frühen Samstagabend entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 mit dem Polizeirevier Waiblingen in Verbindung zu setzen.

Leutenbach: Falschfahrer auf der B14 - Zeugen gesucht

Am Sonntag gegen 13:50 Uhr meldeten mehrere Zeugen einen silbernen Pkw, der die B14 auf der Richtungsfahrbahn Stuttgart entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Backnang befuhr. Nach aktuellem Kenntnisstand stand der Autofahrer in der Haltebucht vor dem Tunnel Leutenbach, wendete sein Fahrzeug und fuhr in Richtung Backnang weiter. Der Pkw soll mit zwei älteren, grauhaarigen Männern besetzt gewesen sein. Mehrere Autofahrer mussten ausweichen bzw. stark bremsen, um eine Kollision mit dem Falschfahrer zu verhindern. Ein Autofahrer, der die Richtungsfahrbahn Backnang befuhr, fuhr die B14 über eine längere Strecke parallel zum Falschfahrer entlang und warnte die Autofahrer mittels Lichthupe. Dieser Autofahrer sowie weitere Zeugen oder Geschädigte, die vom Falschfahrer gefährdet wurden, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 beim Polizeirevier Winnenden zu melden.

Winnenden: Unfallflucht

Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Ringstraße einen geparkten Audi und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am Audi wird auf 600 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Winnenden-Schelmenholz: Heckscheibe eingeschlagen

Am Sonntag zwischen 13 Uhr und 20 Uhr wurde die Heckscheibe eines Seat, der in der Forststraße abgestellt war, eingeschlagen. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

