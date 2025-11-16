PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Verkehrsunfall mit Personenschaden-Versuchter Wohnungseinbruch

Aalen (ots)

Rems-Murr-Kreis:

Schorndorf - Verkehrsunfall zwischen PKW und Fußgänger

Am Samstag um 10:10 Uhr kam es in der Stuttgarter Straße zwischen einem 42-jährigen PKW-Lenker und einem 77-jährigen Fußgänger zu einem Zusammenstoß. Der Fußgänger wurde bei dem Versuch die Straße zu überqueren vom PKW erfasst und schwer verletzt. Der Fußgänger musste zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am PKW entstand kein Sachschaden.

Sulzbach an der Murr - Versuchter Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus

In der Zeit von 16:15 Uhr und 17:15 Uhr wurde am Samstag in der Ittenberger Straße versucht in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Dies gelang den Tätern jedoch nicht. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich beim Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191-9090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (+49) 7361/5800
E-Mail: Aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

