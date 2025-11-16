PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Verkehrsunfallflucht-Wohnungseinbrüche

Aalen (ots)

Ostalbkreis:

Bopfingen - Verkehrsunfallflucht

In der Schillerstraße wurde am Samstag gegen 11:25 Uhr ein ordnungsgemäß geparkter BMW durch einen unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961-9300 entgegen.

Bopfingen - Zwei Einbrüche in Oberdorf

Im Nansenweg wurde in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 19:30 Uhr am Samstag in ein Einfamilienhaus eingebrochen und diverser Modeschmuck gestohlen. Der Wert des Diebesguts ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zwischen 13:00 und 20:20 Uhr wurde in ein weiteres Einfamilienhaus in der Panoramastraße eingebrochen. Zum derzeitigen Kenntnisstand wurde jedoch nichts entwendet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961-9300 entgegen.

Heubach - Versuchter Einbruch in leerstehendes Einfamilienhause

Im Zeitraum von 14.11.2025, 20:30 Uhr und 15.11.2025, 11:45 Uhr wurde versucht in der Rechbergstraße in ein leerstehendes Einfamilienhaus einzubrechen. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im dortigen Bereich gemacht hat, wird gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171-3580 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (+49) 7361/5800
E-Mail: Aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

