POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle und Wohnungseinbrüche

Fellbach: Unfall mit verletzter Person

Am Freitag gegen 16:45 Uhr bog eine 63-jährige Ford-Fahrerin an der Kreuzung Kappelbergstraße / Kelterweg ab und übersah einen vorfahrtsberechtigen 65-jährigen Fahrradfahrer. Dieser wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

Waiblingen: Unfall mit verletztem Radfahrer

Am Freitag gegen 16:00 Uhr befuhr ein 90-jähriger Fahrradfahrer die Korber Straße bergab. Ein stehender Lkw hatte die Laderampe ausgefahren, welche in die Fahrbahn ragte. Diese nahm der Fahrradfahrer vermutlich aufgrund des Gegenlichtes nicht war und prallte mit seinem Oberarm dagegen. Hierdurch kam er zu Fall und verletzte sich schwer.

Murrhardt: Unfall mit verletzter Person

Am Freitag gegen 15:00 Uhr fuhr ein 29-jähriger VW-Fahrer von einem Parkplatz in der Fornsbacher Straße in den fließenden Verkehr ein. Hierbei übersah er einen, auf dem Gehweg fahrenden, 54-jährigen Fahrradfahrer. Dieser stürzte nach der leichten Kollision und verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 50 Euro.

Kernen im Remstal: Unfall mit verletzter Person

Am Freitag gegen 18:10 Uhr kam es beim Kreisverkehr Klosterstraße / Kirchstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 69-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr die Klosterstraße und wollte kurz vor dem Kreisverkehr nach links auf einem Parkplatz einbiegen. Hierbei übersah er einen, in dem Moment aus dem Kreisverkehr ausfahrenden, 59-jährigen Kraftradfahrer. Bei dem Zusammenstoß wurde der Kraftradfahrer leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro.

Waiblingen: Wohnungseinbruch

Am Freitag zwischen 18:30 und 23:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter über eine Terrassentüre in ein Reihenhaus in der Friedrich-Schofer-Straße ein. Dort durchsuchten die Täter mehrere Schränke und entwendeten Bargeld und eine Geldkassette mit Dokumenten. An der Terrassentüre entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter 07151 950422 entgegen.

Aspach: Wohnungseinbruch mit größerer Fahndung

Am Freitag gegen 21:30 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter über ein Kellerfenster in ein Einfamilienhaus im Wüstenbacher Weg in Großaspach ein. Dort durchsuchte die Täterschaft das Untergeschoss, stieg anschließend nach oben und betrat das Wohnzimmer. Dort erwachte die schlafende Bewohnerin und bemerkte den Täter. Dieser flüchtete vermutlich über denselben Weg aus dem Gebäude. Eine großräumige Fahndung unter Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers nach dem Täter verlief negativ. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter 07191 9090 entgegen.

