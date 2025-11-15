PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle und Wohnungseinbrüche

Aalen (ots)

Fellbach: Unfall mit verletzter Person

Am Freitag gegen 16:45 Uhr bog eine 63-jährige Ford-Fahrerin an der Kreuzung Kappelbergstraße / Kelterweg ab und übersah einen vorfahrtsberechtigen 65-jährigen Fahrradfahrer. Dieser wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

Waiblingen: Unfall mit verletztem Radfahrer

Am Freitag gegen 16:00 Uhr befuhr ein 90-jähriger Fahrradfahrer die Korber Straße bergab. Ein stehender Lkw hatte die Laderampe ausgefahren, welche in die Fahrbahn ragte. Diese nahm der Fahrradfahrer vermutlich aufgrund des Gegenlichtes nicht war und prallte mit seinem Oberarm dagegen. Hierdurch kam er zu Fall und verletzte sich schwer.

Murrhardt: Unfall mit verletzter Person

Am Freitag gegen 15:00 Uhr fuhr ein 29-jähriger VW-Fahrer von einem Parkplatz in der Fornsbacher Straße in den fließenden Verkehr ein. Hierbei übersah er einen, auf dem Gehweg fahrenden, 54-jährigen Fahrradfahrer. Dieser stürzte nach der leichten Kollision und verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 50 Euro.

Kernen im Remstal: Unfall mit verletzter Person

Am Freitag gegen 18:10 Uhr kam es beim Kreisverkehr Klosterstraße / Kirchstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 69-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr die Klosterstraße und wollte kurz vor dem Kreisverkehr nach links auf einem Parkplatz einbiegen. Hierbei übersah er einen, in dem Moment aus dem Kreisverkehr ausfahrenden, 59-jährigen Kraftradfahrer. Bei dem Zusammenstoß wurde der Kraftradfahrer leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro.

Waiblingen: Wohnungseinbruch

Am Freitag zwischen 18:30 und 23:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter über eine Terrassentüre in ein Reihenhaus in der Friedrich-Schofer-Straße ein. Dort durchsuchten die Täter mehrere Schränke und entwendeten Bargeld und eine Geldkassette mit Dokumenten. An der Terrassentüre entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter 07151 950422 entgegen.

Aspach: Wohnungseinbruch mit größerer Fahndung

Am Freitag gegen 21:30 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter über ein Kellerfenster in ein Einfamilienhaus im Wüstenbacher Weg in Großaspach ein. Dort durchsuchte die Täterschaft das Untergeschoss, stieg anschließend nach oben und betrat das Wohnzimmer. Dort erwachte die schlafende Bewohnerin und bemerkte den Täter. Dieser flüchtete vermutlich über denselben Weg aus dem Gebäude. Eine großräumige Fahndung unter Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers nach dem Täter verlief negativ. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter 07191 9090 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 15.11.2025 – 11:24

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle und Fahrzeugbrand

    Aalen (ots) - Schwäbisch Hall: Unfall mit Sachschaden Am Freitag gegen 13:25 Uhr kam es an der Kreuzung Dr.-Max-Bühler-Straße / Robert-Bosch-Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 50-jährige Mercedes-Fahrerin übersah eine, von rechts kommende und vorfahrtsberechtigte, 22-jährige Opel-Fahrerin. Beim Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 9.000 ...

    mehr
  • 15.11.2025 – 05:39

    POL-AA: Aalen: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mann -UPDATE-

    Aalen (ots) - Der Vermisste 26 -jährige wurde wohlbehalten in Ludwigsburg angetroffen. Die Suchmaßnahmen der Polizei wurden beendet. Die Medien werden darum gebeten, das Lichtbild der Personen nicht mehr zu verwenden. Die Polizei bedankt sich bei allen Hinweisgeber Ursprungsmeldung 15.11.2025 Aalen: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mann Seit ...

    mehr
  • 15.11.2025 – 02:57

    POL-AA: Schwaikheim: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

    Aalen (ots) - Am Freitagabend gegen 20:30 Uhr kam es in der Aispachstraße zu einem Küchenbrand. Die 78 -jährige Bewohnerin hatte beim Verlassen der Wohnung eine Bratpfanne mit Öl auf dem eingeschalteten Herd vergessen, welches in Brand geriet. Das Feuer griff auf die Küche über. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, die Wohnung selbst wurde unbewohnbar. Die restlichen Bewohner des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren