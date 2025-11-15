Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwaikheim: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

Aalen (ots)

Am Freitagabend gegen 20:30 Uhr kam es in der Aispachstraße zu einem Küchenbrand. Die 78 -jährige Bewohnerin hatte beim Verlassen der Wohnung eine Bratpfanne mit Öl auf dem eingeschalteten Herd vergessen, welches in Brand geriet. Das Feuer griff auf die Küche über. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, die Wohnung selbst wurde unbewohnbar. Die restlichen Bewohner des Mehrfamilienhauses mussten nicht evakuiert werden. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 120.000 Euro beziffert. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst war mit 43 Einsatzkräften und mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell