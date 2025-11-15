POL-AA: Aalen: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mann
Aalen (ots)
Seit Freitagnachmittag wird ein 26 -jähriger Mann aus Aalen vermisst. Er ist auf Medikamente angewiesen und möglicherweise in einer hilflosen Lage.
Weitere Informationen und ein Lichtbild sind unter folgendem Link abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/aalen-vermisstenfahndung-2/
Hinweise zum Vermissten nimmt das Polizeipräsidium Aalen unter der Rufnummer 07361 5800 entgegen.
