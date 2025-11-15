PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Aalen: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mann

Aalen (ots)

Seit Freitagnachmittag wird ein 26 -jähriger Mann aus Aalen vermisst. Er ist auf Medikamente angewiesen und möglicherweise in einer hilflosen Lage.

Weitere Informationen und ein Lichtbild sind unter folgendem Link abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/aalen-vermisstenfahndung-2/

Hinweise zum Vermissten nimmt das Polizeipräsidium Aalen unter der Rufnummer 07361 5800 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren