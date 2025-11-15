Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Aalen: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mann -UPDATE-

Aalen (ots)

Der Vermisste 26 -jährige wurde wohlbehalten in Ludwigsburg angetroffen. Die Suchmaßnahmen der Polizei wurden beendet. Die Medien werden darum gebeten, das Lichtbild der Personen nicht mehr zu verwenden. Die Polizei bedankt sich bei allen Hinweisgeber

----------------------------------------------------------- Ursprungsmeldung 15.11.2025 Aalen: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mann

Seit Freitagnachmittag wird ein 26 -jähriger Mann aus Aalen vermisst. Er ist auf Medikamente angewiesen und möglicherweise in einer hilflosen Lage.

Weitere Informationen und ein Lichtbild sind unter folgendem Link abrufbar: Link entfernt

Hinweise zum Vermissten nimmt das Polizeipräsidium Aalen unter der Rufnummer 07361 5800 entgegen.

