Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle und Fahrzeugbrand

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Unfall mit Sachschaden

Am Freitag gegen 13:25 Uhr kam es an der Kreuzung Dr.-Max-Bühler-Straße / Robert-Bosch-Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 50-jährige Mercedes-Fahrerin übersah eine, von rechts kommende und vorfahrtsberechtigte, 22-jährige Opel-Fahrerin. Beim Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 9.000 Euro. Es wurde niemand verletzt.

Schrozberg: Alleinbeteiligter Unfall

Am Freitag gegen 14:30 Uhr befuhr ein 67-jähriger Mercedes-Sprinter-Fahrer die B 290 von Blaufelden in Richtung Riedbach. Kurz vor Riedbach kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und das Fahrzeug kippte auf die Seite. Der Fahrer musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden, blieb aber ersten Einschätzungen nach unverletzt. Er wurde dennoch in ein Klinikum verbracht, da der Unfall möglicherweise aufgrund einer medizinischen Ursache geschah. Der Schaden am Sprinter belief sich auf ca. 10.000 Euro.

Ilshofen: Unfall auf der Autobahn

Am Freitag gegen 18:00 Uhr kam es auf der A 6 zwischen den Anschlussstellen Ilshofen-Wolpertshausen und Kirchberg zu einem Unfall am Stauende. Ein 41-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr die Autobahn in Richtung Nürnberg und bremste am Stauende ab. Der dahinterfahrende 54-jährige Mercedes-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr hinten auf. Im Weiteren fuhren ein 28-jähriger Dacia-Fahrer und 28-jähriger BMW-Fahrer ebenfalls hinten auf. Eine Person wurde leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 16.500 Euro.

Untermünkheim: Brand eines Klein-Lkw

Am Freitag gegen 20:50 Uhr befuhr ein 23-jähriger mit einem Fiat-3,5-Tonner den Autobahnzubringer von Schwäbisch Hall kommend in Richtung Anschlussstelle Schwäbisch Hall zur A6. Aus bislang unbekannter Ursache begann das Fahrzeug während der Fahrt unvermittelt an zu brennen. Der Fahrer konnte das Fahrzeug noch abstellen und unverletzt verlassen. Dieses brannte in der Folge völlig aus. Die Feherwehren Schwäbisch Hall und Untermünkheim waren mit 38 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen vor Ort. Auch die Autobahnmeisterei und ein Abschleppdienst waren in der Folge im Einsatz. Die Fahrbahn war zeitweise gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

