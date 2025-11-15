PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis
Abtsgmünd: Unfall mit Sachschaden

Aalen (ots)

Am Freitag gegen 14:30 Uhr rangierte eine 61-jährige Audi-Fahrerin vor einer Hofeinfahrt im Bereich der Kreuzung Limpurger Straße / Schönbronner Straße. Hierbei übersah sie ein, wegen ihr, wartenden 18-jährigen Kia-Fahrer und kollidierte mit diesem. Es entstand ca. 8.000 Euro Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren