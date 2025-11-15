POL-AA: Ostalbkreis
Abtsgmünd: Unfall mit Sachschaden
Aalen (ots)
Am Freitag gegen 14:30 Uhr rangierte eine 61-jährige Audi-Fahrerin vor einer Hofeinfahrt im Bereich der Kreuzung Limpurger Straße / Schönbronner Straße. Hierbei übersah sie ein, wegen ihr, wartenden 18-jährigen Kia-Fahrer und kollidierte mit diesem. Es entstand ca. 8.000 Euro Sachschaden.
