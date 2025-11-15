Aalen (ots) - Fellbach: Unfall mit verletzter Person Am Freitag gegen 16:45 Uhr bog eine 63-jährige Ford-Fahrerin an der Kreuzung Kappelbergstraße / Kelterweg ab und übersah einen vorfahrtsberechtigen 65-jährigen Fahrradfahrer. Dieser wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Waiblingen: Unfall mit verletztem ...

mehr