POL-AA: PKW-Aufbruch

Landkreis Schwäbisch Hall:
Schwäbisch Hall - PKW aufgebrochen und drei weitere Fahrzeuge beschädigt
In der Mittelhöhe wurde zwischen 01:30 Uhr und 02:09 Uhr ein PKW aufgebrochen. Des Weiteren wurde versucht in drei weitere PKW einzudringen. Noch vor Ort konnte ein 28-jähriger männlicher Tatverdächtiger durch Zeugen angetroffen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Er wurde vorläufig festgenommen.
