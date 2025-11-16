PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: PKW-Aufbruch

Aalen (ots)

Landkreis Schwäbisch Hall:

Schwäbisch Hall - PKW aufgebrochen und drei weitere Fahrzeuge beschädigt

In der Mittelhöhe wurde zwischen 01:30 Uhr und 02:09 Uhr ein PKW aufgebrochen. Des Weiteren wurde versucht in drei weitere PKW einzudringen. Noch vor Ort konnte ein 28-jähriger männlicher Tatverdächtiger durch Zeugen angetroffen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Er wurde vorläufig festgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (+49) 7361/5800
E-Mail: Aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

