Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Unklare Unfallursache, Farbschmiererei, Unfallfluchten, Tätlicher Angriff

Aalen (ots)

Blaufelden: Frontalzusammenstoß auf Feldweg

Am Freitag gegen 11:10 Uhr befuhr ein 74-jähriger Peugeot-Fahrer einen Feldweg parallel zur B290 in Fahrtrichtung Blaufelden, als er kurz vor Ortsbeginn mit einem 38-jährigen Ford-Sprinter-Fahrer zusammenstieß. Aufgrund von Verständigungsproblemen wich der Ford-Fahrer nach links in den Grünstreifen aus. Zeitgleich wich der 74-Jährige nach rechts in den Grünstreifen aus und beschleunigte sein Fahrzeug. Daraufhin kam es außerhalb der Fahrbahn zum frontalen Zusammenstoß. Beide Fahrzeuglenker wurden durch den Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Satteldorf: Fahrradfahrer alleinbeteiligt gestürzt

Ein 74-jähriger Pedelec-Fahrer fuhr am Freitagmittag gegen 14:15 Uhr einen Feldweg zwischen der Beeghöfer Ortsstraße und der K2505, als er auf unbekannte Weise die Kontrolle über sein Pedelec verlor und stürzte. Dabei verletzte sich der Fahrer leicht und es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der 74-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Fichtenau: Unklare Unfallursache - war der Blinker gesetzt?

Auf der L1070 zwischen Wäldershub und von Wildenstein aus, wollte ein 56-jähriger Traktorfahrer nach links in einen Feldweg abbiegen, als eine 37-jährige VW-Fahrerin zum Überholvorgang ansetzte und schließlich mit dem Traktor kollidierte. Die Fahrerin wurde aufgrund von leichten Verletzungen nach dem Aufprall in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund der unklaren Unfallursache und ob der Traktorfahrer seinen Blinker gesetzt hatte, bittet die Polizei Crailsheim Zeugen, sich mit Hinweisen zum Vorfall unter 07951 4800 zu melden.

Crailsheim: Farbbeschmierung

Im Zeitraum zwischen Freitag, 23 Uhr, und Samstag, 14 Uhr, wurde in der Spitalstraße ein genehmigtes Graffiti am Umspannwerk des Stadtmuseums mit silberner Sprühfarbe übersprüht. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen bei der Polizei Crailsheim unter 07951 4800 zu melden.

Crailsheim: Unfallflucht

Am Samstag wurde zwischen 11:35 Uhr und 11:45 Uhr ein Pkw des Herstellers Seat durch einen unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt. Das Fahrzeug war in diesem Zeitraum auf einem Parkplatz eines Non-Food-Ladens in der Langenstraße geparkt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden von rund 1500 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

Kirchberg an der Jagst: Unfall unter Alkoholeinfluss

Ein 28-jähriger VW-Fahrer kam am Sonntag gegen 4 Uhr auf der Ortsstraße in Fahrtrichtung Kleinallmerspann nach rechts von der Fahrbahn ab und verursachte Flurschaden. Während der Unfallaufnahme entstand der Verdacht auf Alkoholkonsum, weshalb ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab rund 2 Promille, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der Fahrer musste sofort seinen Führerschein abgeben. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Crailsheim: Tätlicher Angriff nach Körperverletzung

Im Rahmen einer Fahndung nach einer Körperverletzung in einer Tankstelle im Alten Postweg wurde ein 39-jähriger Mann durch die Streifenbesatzung angetroffen. Während der anschließenden Sachverhaltsaufnahme zeigte der Mann aggressives Verhalten, baute sich vor den Beamten auf und wollte auf sie losgehen. Um einen Angriff abzuwehren, wurde der Beschuldigte zu Boden gebracht und fixiert. Hiergegen leistete der 39-Jährige massiven Widerstand und versuchte, die Beamten zu bespucken. Woraufhin ihm der Gewahrsam erklärt wurde und er in das Revier verbracht wurde. Während der Fahrt beleidigte und bedrohte er die eingesetzten Beamten. Gegen ihn wird nun Anzeige erstattet.

Ilshofen: Unfallflucht

Zwischen Samstag 20 Uhr und Sonntag 13 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer zwei in der Kirchstraße geparkte Pkws und flüchtete anschließend. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Braunsbach: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Dienstag 17 Uhr und Freitag 12 Uhr einen in der Keltergasse geparkten Chrysler und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

