Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: U-Haft, Flucht und Angriff auf Beamte - Bundespolizei verhaftet Gesuchten

Dortmund (ots)

Am 3. Oktober kontrollierten Bundespolizisten am Dortmunder Hauptbahnhof einen 19-Jährigen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Untersuchungshaftbefehl vorlag. Daraufhin versuchte er zu flüchten.

Gegen 16:10 Uhr überprüften die Einsatzkräfte einen jungen Mann am Dortmunder Hauptbahnhof. Die Abfrage seiner Personalien ergab, dass das Amtsgericht Unna nach dem Deutschen mit einem Untersuchungshaftbefehl fahndete.

Ihm wurde zur Last gelegt, im Jahr 2024 Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte geleistet zu haben.

Als die Uniformierten ihm die Festnahme eröffneten, versuchte er zu flüchten, wurde jedoch umgehend gestellt und zu Boden gebracht. Während der Fesselung schlug er nach den Beamten.

Bei einer Durchsuchung fanden die Bundespolizisten zudem 24 Ecstasy-Pillen, eine geringe Menge Kokain und eine geringe Menge Tilidin. Sie beschlagnahmten die Betäubungsmittel.

Nach Abschluss der Maßnahmen überstellten die Uniformierten den jungen Mann aus Unna an das zentrale Polizeigewahrsam in Dortmund. Von dort aus wurde er dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

