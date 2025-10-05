PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Mann nach Drogenfund fest

Essen (ots)

Am 3. Oktober kontrollierten Beamte am Essener Hauptbahnhof einen 53-Jährigen, der Betäubungsmittel konsumieren wollte. Bei einer Durchsuchung entdeckten sie eine größere Menge.

Gegen 1:50 Uhr beobachteten die Einsatzkräfte den deutschen Staatsangehörigen über die Videoanlage dabei, wie er Drogen konsumieren wollte. Die Beamten trafen den Duisburger an der Schließfachanlage an. Zuvor hatte er versucht, seinen Rucksack in ein Gepäckfach zu verstecken, was den Uniformierten jedoch auffiel. In dem Rucksack fanden sie mehrere verschiedene Betäubungsmittel, die sie beschlagnahmten.

Nach einer Belehrung gab der Mann an, dass er das Ende seiner Bewährungszeit mit Drogenkonsum feiern wollte.

In der Bundespolizeiwache informierten die Einsatzkräfte die Kriminalwache in Essen. Nach Rücksprache mit den Beamten nahmen die Bundespolizisten den 53-Jährigen vorläufig fest und übergaben ihn nach Abschluss der Maßnahmen an das zentrale Polizeigewahrsam in Essen. Von dort aus wurden die weiteren polizeilichen Maßnahmen durchgeführt.

Der Duisburger muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Arzneimittelgesetz verantworten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

