Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 40-Jähriger stiehlt Fahrrad von Bundespolizistin

Münster (ots)

Am Freitagmorgen (3. Oktober) hat ein 40-jähriger Mann ein vor der Wache der Bundespolizei abgestelltes Fahrrad einer Polizistin gestohlen.

Auf dem Mann aufmerksam wurde eine Streife der DB-Sicherheit im Hauptbahnhof Münster nach einem Diebstahl in einer Buchhandlung.

Beim Versuch den Dieb anzuhalten, lies der Mann ein Fahrrad fallen und flüchtete in Richtung Hamburger Tunnel.

Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei stellten das Rad sicher und verbrachten es auf die Wache. Dort angekommen, staunte eine Polizeianwärterin nicht schlecht. Erkannte sie in dem sichergestellten Rad doch ihr eigenes Fahrrad wieder. Dieses hatte sie an ihrem ersten Praktikumstag in Münster nur wenige Stunden vorher vor der Wache verschlossen abgestellt.

Nach einer Auswertung der Videoaufnahmen aus dem Hauptbahnhof fahndeten die Polizisten nach dem mutmaßlichen Fahrrad- und Ladendieb und trafen ihn im Bereich des Bremer Platzes an. Zu den Taten wollte er sich nicht äußern.

Gegen den mazedonischen Staatsangehörigen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

