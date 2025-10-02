Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet Gesuchten im Rahmen der Grenzkontrollen

Kleve - Kempen - Brüggen (ots)

Am Dienstagmorgen, 01. Oktober 2025 kontrollierte die Bundespolizei ein Fahrzeug mit bulgarischer Zulassung am Grenzübergang in Brüggen. Bei der Überprüfung der Personalien des Beifahrers wurde bekannt, dass er durch die Staatsanwaltschaft Aurich wegen Diebstahl mit einem Untersuchungshaftbefehl gesucht wird. Demnach hat das Amtsgericht Aurich einen Haftbefehl gegen den 28-jährigen Rumänen wegen eines laufenden Ermittlungsverfahrens erlassen, da er zurzeit unbekannten Aufenthalts ist. Der Mann ist vor Ort verhaftet und zum Bundespolizeirevier noch Kempen gebracht worden. Im Anschluss hat die Bundespolizei den Verhafteten dem Amtsgericht Krefeld zur Vorführung und Verkündung des Haftbefehls der Wachtmeisterei übergeben.

