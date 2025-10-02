PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet Gesuchten im Rahmen der Grenzkontrollen

Kleve - Kempen - Brüggen (ots)

Am Dienstagmorgen, 01. Oktober 2025 kontrollierte die Bundespolizei ein Fahrzeug mit bulgarischer Zulassung am Grenzübergang in Brüggen. Bei der Überprüfung der Personalien des Beifahrers wurde bekannt, dass er durch die Staatsanwaltschaft Aurich wegen Diebstahl mit einem Untersuchungshaftbefehl gesucht wird. Demnach hat das Amtsgericht Aurich einen Haftbefehl gegen den 28-jährigen Rumänen wegen eines laufenden Ermittlungsverfahrens erlassen, da er zurzeit unbekannten Aufenthalts ist. Der Mann ist vor Ort verhaftet und zum Bundespolizeirevier noch Kempen gebracht worden. Im Anschluss hat die Bundespolizei den Verhafteten dem Amtsgericht Krefeld zur Vorführung und Verkündung des Haftbefehls der Wachtmeisterei übergeben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Kleve
Christian Goerke

Telefon: (02821) 7451-0
E-Mail: presse.kle@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
Internet: www.bundespolizei.de

Emmericher Straße 92-94
47533 Kleve

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
  • 02.10.2025 – 08:23

    BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle in Essen und Haltern am See

    Essen, Haltern am See (ots) - Am 1. Oktober überprüften Einsatzkräfte am Hauptbahnhof Essen und am Bahnhof in Haltern am See zwei Männer, nach denen bereits gefahndet wurde. Gegen 14:40 Uhr kontrollierten die Beamten einen 44-jährigen Mann im Essener Hauptbahnhof. Auf Nachfrage machte er unvollständige Angaben und sollte daher zur Identitätsfeststellung mit zur ...

    mehr
  • 01.10.2025 – 11:08

    BPOL NRW: Hauptbahnhof Münster - Angriff auf Bundespolizisten

    Münster (ots) - Am Dienstagabend (30. September) hat ein 32-jähriger Mann im Hauptbahnhof Münster versucht Bundespolizisten anzugreifen und anschließend Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen geleistet. Die Einsatzkräfte befanden sich in einer Personenkontrolle, als der 32-Jährige den Beamten im Vorbeigehen vor die Füße spuckte. Zwei Beamte verließen daraufhin die Personenkontrolle und folgten dem Mann in ...

    mehr
  • 01.10.2025 – 10:48

    BPOL NRW: Schließfachaufbruch - Bundespolizei stellt Tatverdächtigen

    Essen (ots) - Am Morgen des 1. Oktobers versuchte ein Mann, ein Schließfach am Essener Hauptbahnhof aufzubrechen. Die Einsatzkräfte erwischten den 40-Jährigen und stellten ihn. Gegen 3 Uhr beobachtete ein Beamter über die Videoüberwachung, wie der türkische Staatsangehörige versuchte, das Münzgeldfach eines Schließfachs am Hauptbahnhof Essen aufzuhebeln. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren