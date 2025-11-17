Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall, Einbruch, Farbschmierereien

Aalen (ots)

Fellbach: Auffahrunfall im Kappelbergtunnel

Am Montag, gegen 08:35 Uhr erkannte eine 24-jährige Audi-Fahrerin zu spät, dass der vor ihr fahrende BMW eines 41-Jährigen verkehrsbedingt stark abbremste. Die 24-Jährige fuhr aus Unachtsamkeit auf den BMW auf. Der Unfall ereignete sich im Kappelbergtunnel (B14) in Fahrtrichtung Stuttgart. Beide Beteiligte wurden durch den Unfall leicht verletzt. Am Audi entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Am BMW war ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro zu verzeichnen.

Schorndorf/Schlichten: Bei Einbruch Bargeld erbeutet

Zwischen Samstag, 15:00 Uhr und Montag, 08:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Schurwaldstraße. Dort durchwühlten sie sämtliche Zimmer und entwendeten ein hohen vierstelligen Bargeldbetrag. Das Polizeirevier Schorndorf nimmt Hinweise zur Tat oder zu verdächtigten Beobachtungen unter der Rufnummer 07181 2040 entgegen.

Winnenden: Farbschmierereien

Zwischen Freitagmorgen und Montagmorgen wurden in einer Tiefgarage in der Albertviller Straße drei Hakenkreuze an die Wand geschmiert. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07195 6940 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell