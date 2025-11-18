POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Steuergerät aus Porsche gestohlen - Einbruch - Verkehrsunfälle - Kirche mit Farbe beschmiert - Raser ignoriert Anhaltezeichen

Polizeipräsidium Aalen

Rems-Murr-Kreis: Steuergerät aus Porsche gestohlen - Einbruch - Verkehrsunfälle - Kirche mit Farbe beschmiert - Raser ignoriert Anhaltezeichen

Winnenden: Steuergerät aus Porsche gestohlen

Zwischen Sonntag, 14 Uhr und Montag, 16 Uhr brach ein bisher unbekannter Dieb einen Porsche, der im Parkhaus der Rems-Murr-Klinik in der Straße Am Jakobsweg geparkt war, auf. Anschließend zersägte der Dieb das Armaturenbrett, baute das Steuergerät aus und entwendete dieses. Der Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07195 6940 um Zeugenhinweise.

Urbach: Einbruch

Am Montag in der Zeit zwischen 6:45 Uhr und 17:45 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Diebe Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Hofackerstraße und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 07181 2040 Zeugenhinweise entgegen.

Fellbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Montagabend gegen 20:10 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Stuttgarter Straße beim Ausparken einen geparkten Ford und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am Ford wird auf 5000 Euro geschätzt. Beim Verursacherfahrzeug handelt es sich vermutlich um einen Dacia. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Backnang: Unfallflucht

Am Montag gegen 11:00 Uhr streifte ein bisher unbekannter Fahrer eines roten Autos in der Wilhelmstraße einen geparkten Skoda und verursachte hierbei rund 3000 Euro Sachschaden. Anschließend fuhr der bisher unbekannte Unfallverursacher weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07191 9090 um Zeugenhinweise.

Backnang: Kirche mit Farbe beschmiert

Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen wurde die Fassade der Stiftskirche mit Farbe beschmiert und dadurch beschädigt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Backnang-Waldrems: Raser ignoriert Anhaltezeichen

Beamte des Polizeireviers Backnang führten in der Nacht auf Dienstag Geschwindigkeitskontrollen auf der B14 in Waldrems durch. Um 2:13 Uhr wurde ein Mercedes-Fahrer, der in Richtung Backnang unterwegs war, mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gemessen, weshalb er einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte. Der Mercedes-Fahrer ignorierte allerdings die Anhaltezeichen des Polizeibeamten, der auf der Straße stand und beschleunigte seinen Pkw noch, sodass der Beamte zur Seite springen musste, um eine Kollision mit dem Pkw zu verhindern. Der Mercedes-Fahrer konnte kurze Zeit später auf einem nahe gelegenen Parkplatz festgestellt und kontrolliert werden. Da sich der Verdacht auf Alkoholbeeinflussung beim 39-jährigen Mercedes-Fahrer ergab, wurde ihm eine Blutprobe entnommen, seinen Führerschein musste er abgeben. Ihn erwarten nun gleich mehrere Strafanzeigen.

