Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle und Einbruch

Aalen (ots)

Braunsbach: Gegen Leitplanke gefahren

Am Montagnachmittag gegen 19:30 Uhr fuhr ein 18-jähriger Mercedes-Fahrer an der Anschlussstelle Schwäbisch Hall auf die A6 in Richtung Heilbronn auf. Hierbei kam er im Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen die dortige Schutzplanke und drehte sich dann mehrfach, ehe er mit seinem Fahrzeug zum Stillstand kam. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 13 500 Euro.

Gaildorf: Einbruch in Wohnhaus

Ein Dieb verschaffte sich zwischen Sonntag 17 Uhr und Montag 17 Uhr Zutritt zu einem Wohnhaus in der Bühlhaldenstraße. Dort durchsuchte er die Räumlichkeiten und flüchtete anschließend. Der Polizeiposten Gaildorf nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07971 95090 entgegen.

Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

Eine 22-jährige VW-Fahrerin war am Montagabend gegen 22:20 Uhr auf der B14 von Schwäbisch Hall in Richtung Michelfeld unterwegs. Als sie nach rechts auf die K2576 einbiegen möchte, übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 21-jährigen Mercedes-Fahrer welcher bei grüner Ampel von der B14 nach links ebenfalls in die K2576 einbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell