POL-AA: Ostalbkreis: Überholunfall mit Verletzten

Aalen (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 15:45 Uhr, befuhr ein 87-jähriger Opel-Fahrer die Straße "Appenwang" in Fahrtrichtung Aalen, als er trotz Gegenverkehrs versuchte, einen 65-jährigen Seat-Fahrer zu überholen. Auf gleicher Höhe kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einer 21-jährigen Mercedes-Fahrerin, die in Richtung Wasseralfingen unterwegs war. Der Seat-Fahrer geriet aufgrund des Unfalls ins Schleudern und kam einige Meter weiter auf dem Gehweg zum Stehen.

Bei dem Unfall erlitten der 87-Jährige, die 21-jährige Mercedes-Fahrerin und eine 63-jährige Beifahrerin des Seat-Fahrers Verletzungen. Der Opel-Fahrer und die Mercedes-Fahrerin wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, um sich einer weiteren Untersuchung zu unterziehen. Die Feuerwehr und ein Notarzt waren ebenfalls vor Ort. Der Sachschaden wird auf etwa 65.000 Euro geschätzt. Die beiden Fahrzeuge, der Opel und der Mercedes, mussten abgeschleppt werden. Die Straße ist zur Fahrzeugbergung und Fahrbahnreinigung weiterhin voll gesperrt.

