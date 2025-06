PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Diebe in Thalheim unterwegs +++ Kabel von Solaranlage abgetrennt +++ Materialcontainer aufgebrochen und beschmiert +++ Geparkter Pkw beschädigt, Verursacher flüchtet +++ Vollsperrung nach Unfall

Limburg (ots)

1. Diebe in Thalheim unterwegs,

Dornburg, Thalheim, Röder, Tiergartenweg, Hustenhof, Montag, 16.06.2025, 08:00 Uhr und Dienstag, 17.06.2025, 10:00 Uhr

(ro)Zwischen Montag und Dienstag waren Diebe in Dornburg (Thalheim) unterwegs. Die Täter verschafften sich zwischen 23:30 Uhr und 08:20 Uhr zunächst Zutritt zu einem Wohnhaus in der Straße "Röder". Aus dem Inneren nahmen sie Fahrzeugschlüssel an sich und entwendeten einen schwarzen Alfa Giulietta sowie einen anthrazitfarbenen E-Motorroller der Marke "Cygnet", die auf dem Grundstück abgestellt waren. An dem Auto waren zuletzt die Kennzeichen "LM-RS 784" angebracht, das Kennzeichen "LM-JX 54" befand sich am Zweirad. Im Tiergartenweg hatten Diebe zwischen Montag, 08:00 Uhr und Dienstag, 10:00 Uhr ein geparktes Fahrzeug im Visier. Sie öffneten den Pkw und entnahmen daraus eine Geldbörse, bevor sie sich samt Beute aus dem Staub machten. An weiteren Autos hatten sich im Laufe der Nacht zum Dienstag drei Personen in der Straße "Hustenhof" zu schaffen gemacht, indem sie an den Griffen zogen. Bei den Personen soll es sich um junge Männer im Alter von 16 bis 20 Jahren handeln. Alle drei sollen etwa 1,70 Meter groß sein. Einer war mit einer dunkelblauen Jeans, einer schwarzen Kapuzenjacke mit weißem Reißverschluss sowie dunklen Schuhen bekleidet. Ein weiterer trug eine schwarze Hose, eine schwarze Jacke sowie dunkle Schuhe. Der Dritte war mit einer schwarzen verwaschenen Jeans, einem dunklen Hoodie mit weißem Schriftzug vorne und hellen Schuhen bekleidet. Inwieweit die Taten miteinander zusammenhängen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Hinweise bitte unter der Rufnummer (06431) 9140-0 an die Limburger Kriminalpolizei.

2. Kabel von Solaranlage abgetrennt,

Elbtal, Waldmannshausen, Frickhofener Straße, Montag, 16.06.2025, 22:00 Uhr bis Dienstag, 17.06.2025, 06:00 Uhr

(ro)Kabeldiebe hatten es in der Nacht zu Dienstag auf einen Solarpark in Elbtal (Waldmannshausen) abgesehen. Zwischen 22:00 Uhr und 06:00 Uhr näherten sich die Täter dem Solarpark in der Frickhofener Straße und machten sich an den Anlagen zu schaffen. Sie hatten bereits etwa 50 Meter Kabel von zwei Solaranlagen abgetrennt und zum Abtransport bereitgelegt, als sie das Weite suchten. Weshalb die Täter von ihrem Vorhaben abließen, ist bislang noch nicht bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung der Tat beitragen könnten, setzen Sie sich bitte mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0 in Verbindung.

3. Materialcontainer aufgebrochen und beschmiert, Löhnberg, Niedershausen, Löhnberger Straße, Samstag, 14.06.2025, 08:25 Uhr bis Dienstag, 17.06.2025, 16:25 Uhr

(ro)Im Löhnberger Ortsteil Niedershausen haben Unbekannte einen Materialcontainer aufgebrochen und beschmiert. Die Täter begaben sich zwischen Samstag, 08.25 Uhr und Dienstag, 16:25 Uhr auf ein Grundstück in der Löhnberger Straße und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Container. Im Inneren wüteten sie und hinterließen zerstörtes Inventar und Farbschmierereien. Ob auch etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der Schaden wird mit rund 500 Euro beziffert. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0.

4. Geparkter Pkw beschädigt, Verursacher flüchtet, Limburg, Mundipharmastraße, Dienstag, 17.06.2025, 12:00 Uhr bis 12:30 Uhr

(ro)In Limburg kam es am Dienstagmittag zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein geparktes Auto beschädigt wurde. Der Besitzerin hatte ihren schwarzen Renault Clio um 12:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Mundipharmastraße abgestellt. Als sie nur 30 Minuten später zum Pkw zurückkehrte, musste sie feststellen, dass der Clio über die komplette rechte Fahrzeugseite beschädigt worden war. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte den geparkten Pkw vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt und sich anschließend vom Unfallort entfernt, ohne sich um den hinterlassenen Schaden in Höhe von etwa 3.500 Euro zu kümmern. Hinweise in diesem Fall nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

5. Vollsperrung nach Unfall,

Bundesstraße 456 bei Eschbach, Dienstag, 17.06.2025, 11 Uhr

(da)Am Dienstagmittag musste die Bundesstraße 456 bei Limburg (Eschbach) nach einem Verkehrsunfall zeitweise vollständig gesperrt werden. Gegen 11 Uhr fuhr ein 58-Jähriger in einem Ford von Usingen kommend in Richtung Grävenwiesbach. Zeitgleich fuhr ein 35-Jähriger mit seinem Lkw in die entgegengesetzte Richtung. Auf dieser Strecke geriet der 58-Jährige zunächst in den Gegenverkehr und kollidierte mit der von ihm aus linken Schutzplanke. Der Lkw-Fahrer versuchte noch, dem Ford auszuweichen, streifte ihn aber mit seiner rechten Fahrzeugseite. Beide Fahrzeuge waren in der Folge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Ford-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B 456 zeitweise in beide Richtungen gesperrt werden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell