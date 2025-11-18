Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Mann mit Messer verletzt - Kraftstoff entwendet - Bedrohung am Bahnhof

Aalen (ots)

Waiblingen: Mann mit Messer verletzt - Tatverdächtiger festgenommen

Am Montagabend kam es in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Ludwigsburger Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, bei der ein 35-Jähriger lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Nach aktuellem Ermittlungsstand soll ein 26-jähriger Mann, der sich zuvor bei einer Bewohnerin der Unterkunft aufhielt, mit dem 35-Jährigen im Eingangsbereich der Unterkunft in Streit geraten sein und ihn mit einem Messer verletzt haben. Der Geschädigte wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der tatverdächtige 26-jährige georgische Staatsangehörige wurde noch am Abend durch Beamte der Bundespolizei in einem Zug festgenommen. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Dienstag beim Amtsgericht Waiblingen dem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl in Vollzug, der Tatverdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Weinstadt: Kraftstoff entwendet

Zwischen Freitagnachmittag und Montagnachmittag wurden durch bisher unbekannte Diebe gut 200 Liter Diesel aus zwei Baufahrzeugen, die am Wanderparkplatz Rainwald abgestellt waren, abgezapft. Der Polizeiposten Weinstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 65061 um Zeugenhinweise.

Weinstadt/Endersbach: Bedrohung am Bahnhof

Am Montag gegen 23:45 Uhr befand sich ein 24-jähriger Mann am Bahnhof in Endersbach, als ihm plötzlich ein 42-jähriger Mann entgegentrat, der ein Cuttermesser in der Hand hielt. Nach ersten Erkenntnissen kannten sich die Männer zumindest flüchtig. Als ihm der 42-Jährige zu nah kam, stieß ihn der 24-Jährige weg und ging sodann in Richtung Bahnhofsplatz. Der 42-Jährige folgte dem 24-Jährigen und bewaffnete sich auf dem Weg mit einer Machete. Im Bereich einer nahegelegenen Tankstelle ließ der 42-Jährige von der Verfolgung des jungen Mannes ab und ging nach Hause. Dort konnte er wenig später durch eine Polizeistreife angetroffen und die Machete, sowie das Cuttermesser sichergestellt werden. Der Polizeiposten Weinstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

