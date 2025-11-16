Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall, Stoppschild missachtet

Einbeck (ots)

Einbeck, L 487, Greene-Ippensen

Samstag, 15.11.2025, 13.20 Uhr

Einbeck, bit

Am Samstag, dem 15.11.2025, gegen 13:20 Uhr, kam es im Bereich der Einmündung Landstraße 487 und Landstraße 592 zu einem Verkehrsunfall mit 3 Leichtverletzten. Ein 21-jähriger Bad Gandersheimer befuhr mit seinem Pkw die L487 von Greene kommend und wollte diese im Einmündungsbereich nach links auf die L592 in Richtung Haieshausen verlassen. Im Einmündungsbereich übersah er anschließend einen ebenfalls 21-jährigen Bad Gandersheimer, welcher aus Richtung Haieshausen kam. Beim Zusammenstoß der beiden Pkw wurden beide Beteiligten und ein Insasse verletzt. Sie wurden anschließend durch Rettungswagen den umliegenden Krankenhäusern zugeführt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von geschätzten 5500 EUR.

