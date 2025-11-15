Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Northeim (ots)

Northeim, Bundesstraße 3/Abfahrt Autobahn 7 (Fahrtrichtung Süd), Freitag, 14.11.2025, 11.19 Uhr

NORTHEIM (Hoc) - Freitagvormittag kam es zu einem Auffahrunfall, bei dem eine Person leichtverletzt wurde.

Eine 60-jährige Frau befuhr mit ihrem Pkw Fiat die Abfahrt der Autobahn 7 (Fahrtrichtung Süd) in Richtung der Bundesstraße 3. Die dahinter befindliche 64-jährige Thüringerin (Pkw Audi) übersieht das verkehrsbedingte Abbremsen des vor ihr befindlichen Fahrzeugs. Es kommt zum Zusammenstoß, wobei der Fiat durch den Aufprall auf die Bundesstraße 3 geschoben wird. Die 60-Jährige wird durch den Verkehrsunfall leicht verletzt.

Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell