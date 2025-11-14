POL-NOM: E-Scooter gestohlen
Northeim (ots)
Katlenburg-Lindau OT Katlenburg, Bahnhofstraße, Donnerstag, 13.11.2025, 07.00 - 14.15 Uhr
KATLENBURG (Wol)
Am Donnerstag im Zeitraum von ca. 07.00 - 14.15 Uhr hat eine unbekannte Person einen E-Scooter vom Bahnhof Katlenburg gestohlen. Der schwarze E-Scooter der Marke Xiaomi stand in dem Zeitraum an einem Fahrradunterstand und war mittels Kettenschloss gesichert. Die unbekannte Person beschädigte gewaltsam das Kettenschloss und entwendete den E-Scooter.
Der E-Scooter hat einen Wert von ca. 400 Euro.
Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.
