POL-NOM: E-Scooter gestohlen

Northeim (ots)

Katlenburg-Lindau OT Katlenburg, Bahnhofstraße, Donnerstag, 13.11.2025, 07.00 - 14.15 Uhr

KATLENBURG (Wol)

Am Donnerstag im Zeitraum von ca. 07.00 - 14.15 Uhr hat eine unbekannte Person einen E-Scooter vom Bahnhof Katlenburg gestohlen. Der schwarze E-Scooter der Marke Xiaomi stand in dem Zeitraum an einem Fahrradunterstand und war mittels Kettenschloss gesichert. Die unbekannte Person beschädigte gewaltsam das Kettenschloss und entwendete den E-Scooter.

Der E-Scooter hat einen Wert von ca. 400 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

