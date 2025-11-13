Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

Uslar (ots)

Uslar, (go), Mauerstraße, zwischen Montag, dem 03.11.2025, 08:15 Uhr und Mittwoch, dem 05.11.2025, 13:00 Uhr. Ein bislang unbekannter PKW Fahrer beschädigte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, den ordnungsgemäß geparkten PKW einer 55- jährigen aus einem Uslarer Ortsteil und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seine Daten zu hinterlassen. Die Höhe des Sachschadens beträgt ca. 2000 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell