Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw im Vollbrand - 25.000 Euro Schaden

Northeim (ots)

37154 Northeim, Heinrichstraße, Donnerstag, 13.11.2025, 01.50 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Aus bislang unbekannter Ursache geriet in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag der am Straßenrand geparkte Pkw eines 40-jährigen Mannes in Vollbrand. Durch den Brand wurde ein weiterer Pkw, welcher unmittelbar hinter dem tatbetroffenen Pkw geparkt stand und die Hausfassade beschädigt.

Rund zehn Feuerwehrkräfte der Feuerwehr Northeim waren mit der Brandlöschung beauftragt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 25.000,00 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

