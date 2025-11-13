PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NOM: Zwei Taschendiebstähle - zwei Tatorte: Zeugen gesucht

Northeim (ots)

NORTHEIM (mil) - Am Mittwoch wurden bei der Polizei Northeim gleich zwei Taschendiebstähle angezeigt.

Die erste Tat ereignete sich im Tatzeitraum von 10.00 - 10.21 Uhr bei einem Supermarkt in der Rückingsallee in Northeim. Eine bislang unbekannte Person entwendete aus der Handtasche der 68-jährigen Geschädigten die Geldbörse mit diversen Dokumenten und Bargeld. Im Anschluss kam es zu einer Abbuchung eines gehobenen dreistelligen Betrags von dem Konto der Geschädigten.

Die zweite Tat fand in der Zeit von 12.50 Uhr bis 13.00 Uhr auf einem Parkplatz eines Baumarktes in Northeim statt. Ersten Erkenntnissen nach lenkte eine unbekannte weibliche Person die im Auto sitzende 82-jährige Geschädigte ab, währenddessen eine weitere unbekannte Person die Geldbörse aus der auf dem Beifahrersitz liegende Handtasche entwendete. Aus der Geldbörse wurde lediglich Bargeld in einem niedrigen dreistelligen Bereich entwendet. Die Geldbörse wurde auf dem Parkplatz zurückgelassen.

Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder der unbekannten Personen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

