Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Ladendiebe erwischt

Northeim (ots)

37154 Northeim, Rückingsallee, Mittwoch, 12.11.2025, 18.15 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Zwei 22-jährige Männer hielten sich gemeinsam in einem Supermarkt in der Rückingsallee in Northeim auf und verstauten Alkohol und Süßigkeiten in einem mitgeführten Rucksack. Anschließend passierten sie den Kassenbereich ohne die Ware im Wert von fast 100,00 Euro zu bezahlen. Ein 55-jähriger Ladendetektiv beobachtete die Tathandlung, sprach die beiden Diebe auf ihr Fehlverhalten an und informierte die Polizei.

Gegen beide Männer wurde ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell