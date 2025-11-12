Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 13-jährige bei Unfall leicht verletzt

Northeim (ots)

37154 Northeim, B3/ BAB-Abfahrt Northeim-Nord, Dienstag, 11.11.2025, 19.30 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine 20-jährige Frau befuhr mit ihrem Pkw die Abfahrt Northeim-Nord der Autobahn 7 und wollte im weiteren Verlauf nach rechts auf die B3 in Richtung Einbeck abbiegen. Hierbei übersah sie die vor ihr verkehrsbedingt wartende 30-jährig 33-jährige Frau mit ihrem Pkw. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die 13-jährige Beifahrerin der 33-jährigen Frau leicht verletzt wurde. Sie wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein Gesamtschaden von über 12.000,00 Euro.

