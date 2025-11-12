Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Rotes Mountainbike entwendet

Northeim (ots)

37154 Northeim, Von-Schwind-Weg, Samstag, 08.11.2025, 19.00 Uhr - Montag, 10.11.2025, 07.00 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine bislang unbekannte Person entwendete von einem Grundstück in der Straße "Von-Schwind-Weg" in Northeim ein Fahrrad.

Das rote Mountainbike der Marke BULLS war am Samstagabend mit einem Schloss von der 14-jährigen Geschädigten angeschlossen wurden. Am Montagmorgen wurde der Diebstahl bemerkt.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem entwendeten Fahrrad geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

