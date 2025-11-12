PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser

Northeim (ots)

NORTHEIM (mil) -

37181 Hardegsen/ OT Gladebeck, Parenser Weg, Freitag, 07.11.2025, 16.00 Uhr - Dienstag, 11.11.2025, 10.00 Uhr

Eine bislang unbekannte Person verschaffte sich gewaltsam durch Aufhebeln einer rückwärtigen Tür Zugang zu einem unbewohnten Einfamilienhaus in Gladebeck. Innerhalb des Hauses werden Räumlichkeiten nach möglichen Diebesgut durchsucht. Zu einem Entwendungsschaden kam es nicht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 1000,00 Euro.

37176 Nörten-Hardenberg, Bartold-Kastrop-Straße, Dienstag, 11.11.2025, 17.30 - 19.55 Uhr

Am Dienstagabend kam es auch in Nörten-Hardenberg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Eine bislang unbekannte Person verschaffte sich gewaltsam über die Terrassentür Zutritt zum Objekt. Innerhalb des Hauses wurden sämtliche Räumlichkeiten nach möglichen Diebesgut durchsucht. Das Diebesgut kann bislang nicht abschließend beziffert werden.

Ob die Taten in Zusammenhang stehen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einer der Taten geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

