PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gemeinsame Kontrollaktion in der Northeimer Innenstadt durch Polizei und Ordnungsamt der Stadt Northeim

POL-NOM: Gemeinsame Kontrollaktion in der Northeimer Innenstadt durch Polizei und Ordnungsamt der Stadt Northeim
  • Bild-Infos
  • Download

Northeim (ots)

37154 Northeim, Innenstadtbereich, Am Münster, Medenheimer und Breite Straße, sowie Markt, Mittwoch, 12.11.2025, 08.00 - 13.00 Uhr

NORTHEIM (mil)-

Am heutigen Tag wurde im obengenannten Zeitraum durch das Ordnungsamt der Stadt Northeim und der Polizei Northeim eine Kontrollaktion in der Northeimer Innenstadt durchgeführt. Anlass hierfür war die Häufung von Beschwerden aus der Bevölkerung hinsichtlich der allgemeinen Verkehrssituation im Bereich der Fußgängerzone. Die Schwerpunkte lagen hierbei auf dem widerrechtlichen Befahren und Parken der Fußgängerzone, sowie die Einhaltung der vorgeschriebenen Halte- und Parkzonen innerhalb des verkehrsberuhigten Bereiches. Zudem wurde die baubedingt eingerichtete Einbahnstraßenregelung in der Medenheimerstraße kontrolliert.

Im Rahmen der Kontrolle konnten über vierzig Verstöße hinsichtlich des widerrechtlichen Befahrens der Fußgängerzone und weitere fünf Parkverstöße festgestellt und geahndet werden. Drei Verkehrsteilnehmende hielten sich nicht an die Einbahnstraßenregelung. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, da ein 30-jähriger Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Der Großteil der kontrollierten Fahrzeugführer/-innen war einsichtig und zeigten Verständnis für die polizeilichen Maßnahmen. Sowohl das Ordnungsamt als auch die Polizei Northeim wird wiederkehrende Kontrollen durchführen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 12.11.2025 – 09:59

    POL-NOM: Großkontrolle zum Thema Fahrtüchtigkeit - 13 Verfahren eingeleitet

    Northeim (ots) - 37176 Nörten-Hardenberg/ OT Lütgenrode, Dienstag, 11.11.2025, 10.00 - 16.00 Uhr NORTHEIM (mil) - Am Dienstag fand auf dem Pendlerparkplatz in Lütgenrode eine stationäre Kontrollstelle der Polizei Northeim in Unterstützung mit Kolleginnen und Kollegen der Polizeiinspektionen Göttingen, Hameln-Pyrmont/Holzminden und Nienburg/Schaumburg statt. Im ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 08:28

    POL-NOM: 13-jährige bei Unfall leicht verletzt

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, B3/ BAB-Abfahrt Northeim-Nord, Dienstag, 11.11.2025, 19.30 Uhr NORTHEIM (mil) - Eine 20-jährige Frau befuhr mit ihrem Pkw die Abfahrt Northeim-Nord der Autobahn 7 und wollte im weiteren Verlauf nach rechts auf die B3 in Richtung Einbeck abbiegen. Hierbei übersah sie die vor ihr verkehrsbedingt wartende 30-jährig 33-jährige Frau mit ihrem Pkw. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 08:05

    POL-NOM: Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser

    Northeim (ots) - NORTHEIM (mil) - 37181 Hardegsen/ OT Gladebeck, Parenser Weg, Freitag, 07.11.2025, 16.00 Uhr - Dienstag, 11.11.2025, 10.00 Uhr Eine bislang unbekannte Person verschaffte sich gewaltsam durch Aufhebeln einer rückwärtigen Tür Zugang zu einem unbewohnten Einfamilienhaus in Gladebeck. Innerhalb des Hauses werden Räumlichkeiten nach möglichen Diebesgut durchsucht. Zu einem Entwendungsschaden kam es nicht. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren