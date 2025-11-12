Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gemeinsame Kontrollaktion in der Northeimer Innenstadt durch Polizei und Ordnungsamt der Stadt Northeim

Bild-Infos

Download

Northeim (ots)

37154 Northeim, Innenstadtbereich, Am Münster, Medenheimer und Breite Straße, sowie Markt, Mittwoch, 12.11.2025, 08.00 - 13.00 Uhr

NORTHEIM (mil)-

Am heutigen Tag wurde im obengenannten Zeitraum durch das Ordnungsamt der Stadt Northeim und der Polizei Northeim eine Kontrollaktion in der Northeimer Innenstadt durchgeführt. Anlass hierfür war die Häufung von Beschwerden aus der Bevölkerung hinsichtlich der allgemeinen Verkehrssituation im Bereich der Fußgängerzone. Die Schwerpunkte lagen hierbei auf dem widerrechtlichen Befahren und Parken der Fußgängerzone, sowie die Einhaltung der vorgeschriebenen Halte- und Parkzonen innerhalb des verkehrsberuhigten Bereiches. Zudem wurde die baubedingt eingerichtete Einbahnstraßenregelung in der Medenheimerstraße kontrolliert.

Im Rahmen der Kontrolle konnten über vierzig Verstöße hinsichtlich des widerrechtlichen Befahrens der Fußgängerzone und weitere fünf Parkverstöße festgestellt und geahndet werden. Drei Verkehrsteilnehmende hielten sich nicht an die Einbahnstraßenregelung. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, da ein 30-jähriger Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Der Großteil der kontrollierten Fahrzeugführer/-innen war einsichtig und zeigten Verständnis für die polizeilichen Maßnahmen. Sowohl das Ordnungsamt als auch die Polizei Northeim wird wiederkehrende Kontrollen durchführen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell