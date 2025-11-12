Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Großkontrolle zum Thema Fahrtüchtigkeit - 13 Verfahren eingeleitet

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg/ OT Lütgenrode, Dienstag, 11.11.2025, 10.00 - 16.00 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Am Dienstag fand auf dem Pendlerparkplatz in Lütgenrode eine stationäre Kontrollstelle der Polizei Northeim in Unterstützung mit Kolleginnen und Kollegen der Polizeiinspektionen Göttingen, Hameln-Pyrmont/Holzminden und Nienburg/Schaumburg statt. Im Zeitraum von 10.00 - 16.00 Uhr wurden über 110 Fahrzeuge kontrolliert. 11 Verfahren wurden wegen dem Fahren unter Betäubungsmittel- oder Medikamenteneinfluss eingeleitet. Zweimal musste die Polizei Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis einleiten.

Ein besonderes Ereignis: Ein 32-jähriger Mann versuchte während der Einfahrt zur Kontrollörtlichkeit mit seinem 42-jährigen Beifahrer die Plätze zu tauschen. Dieser Vorgang wurde durch den kontrollierenden Beamten bemerkt, welcher ihn darauf ansprach. Der 42-jährige Mann bat darum den Wagen in die Kontrollbox weiterzufahren. Der kontrollierende Beamte belehrte den Mann vorab hinsichtlich möglicher Strafbarkeit, was dieser als verstanden quittierte. Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellte sich jedoch heraus, dass beide Männer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln standen. Die durchgeführten Urin-Vortest reagierten positiv auf Kokain. Zudem war der 32-jährige Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Den beiden Männern wurde jeweils eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Verfahren wurden gegen sie eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell