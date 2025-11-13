PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vier Einbrüche - Polizei bittet um Hinweise

Northeim (ots)

NORTHEIM (mil) -

Am Mittwoch im Verlaufe des Tages wurden gleich vier Einbrüche gemeldet. Die Polizei Northeim prüft mögliche Tatzusammenhänge.

Im Tatzeitraum von Freitag, den 07.11.2025, 13.00 Uhr bis Mittwoch, 13.50 Uhr, verschaffte sich mindestens eine Person gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu einem leerstehenden Einfamilienhaus am Waldrand in Northeim. Zu einem Entwendungsschaden kam es nicht.

Im Kiefernweg in Moringen verschaffte sich am Mittwoch zwischen 11.00 Uhr und 19.00 Uhr eine unbekannte Person durch Aufhebeln eines rückwärtigen Fensters gewaltsam Zutritt zum Einfamilienhaus. Innerhalb des Hauses wurden mehrere Schränke nach möglichem Diebesgut durchsucht. Ein Entwendungsschaden kann derzeit nicht beziffert werden.

Im Birkenweg in Hardegsen kam es im Tatzeitraum von 18.00 Uhr und 21.15 Uhr zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Mindestens eine bislang unbekannte Person verschaffte sich zu den Häusern durch Aufhebeln von Fenstern bzw. einer Terassentür gewaltsam Zutritt zum Haus. Beide Häuser werden nach möglichen Diebesgut durchsucht. Die Entwendungsschäden können derzeit nicht abschließend beziffert werden.

Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können oder um die Tatzeiträume verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

