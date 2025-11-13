Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

Uslar, (go), B 241, Mittwoch, der 12.11.2025, 10:20 Uhr. Ein 69- jähriger PKW Fahrer aus Northeim und ein 60- jähriger PKW Fahrer aus Hannover befuhren die B 241 hintereinander in Richtung Uslar. Auf Höhe der Unfallstelle überholte eine 41- jährige PKW Fahrerin aus einem Uslarer Ortsteil auf der Fahrspur der entgegenkommenden Fahrzeuge einen LKW. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, leitete der 60- jährige eine Vollbremsung ein. Dadurch fuhr ihm der 69- jährige auf sein Fahrzeug auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

