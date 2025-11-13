POL-NOM: Mehrere Sachbeschädigungen an KFZ

Northeim (ots) - NORTHEIM (mil) - Am Mittwoch wurden bei der Polizei Northeim gleich zwei Taschendiebstähle angezeigt. Die erste Tat ereignete sich im Tatzeitraum von 10.00 - 10.21 Uhr bei einem Supermarkt in der Rückingsallee in Northeim. Eine bislang unbekannte Person entwendete aus der Handtasche der 68-jährigen Geschädigten die Geldbörse mit diversen Dokumenten und Bargeld. Im Anschluss kam es zu einer Abbuchung ...

