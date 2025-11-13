PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mehrere Sachbeschädigungen an KFZ

Uslar (ots)

Uslar, (go), Amselweg, (Nähe Arztpraxis), Kurt-Schumacher-Straße, (Parkplatz Einkaufsmärkte), zwischen Montag, dem 10.11.2025, 18:00 Uhr und Mittwoch, der 12.11.2025, 17:04 Uhr. Bislang unbekannte Täter zerkratzten die Motorhauben und Heckklappen mehrerer PKWs von Anwohnern aus Uslar mit einem spitzen Gegenstand. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

