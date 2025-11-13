POL-NOM: Mehrere Sachbeschädigungen an KFZ
Uslar (ots)
Uslar, (go), Amselweg, (Nähe Arztpraxis), Kurt-Schumacher-Straße, (Parkplatz Einkaufsmärkte), zwischen Montag, dem 10.11.2025, 18:00 Uhr und Mittwoch, der 12.11.2025, 17:04 Uhr. Bislang unbekannte Täter zerkratzten die Motorhauben und Heckklappen mehrerer PKWs von Anwohnern aus Uslar mit einem spitzen Gegenstand. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell