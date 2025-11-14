PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Alkoholisiert Unfall verursacht und unerlaubt vom Unfallort entfernt

Einbeck (ots)

   - 37574 Einbeck, Unter den Linden,L 572, Do. 13.11.2025, 20:55 Uhr

Einbeck (pfa)

Am gestrigen Abend, gegen 20:55 Uhr, ereignete sich auf der L 572, eine Trunkenheitsfahrt und Verkehrsunfallflucht.

Der 55-jährige Einbecker Fahrzeugführer bog mit seinem VW-Passat von der L 572 ab, um die Fahrt auf der Straße Unter den Linden in Immensen fortzusetzen. Hierbei überfuhr er die dortige Verkehrsinsel. Durch den Unfall wurde die Ölwanne seines Pkws derart beschädigt, dass Öl auf die Fahrbahn floss. Das hielt den Verursacher nicht ab seine Fahrt fortzusetzen. Die eingesetzte Kollegin und der eingesetzte Kollege mussten nur noch der Ölspur vom Unfallort folgen, um das verunfallte Fahrzeug und den Fahrzeugführer in Immensen ausfindig zu machen.

Bei dem Einbecker wurde ein deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,07 Promille.

Dem Verursacher wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Gegen ihn werden Strafverfahren, Trunkenheit im Verkehr und unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 11:53

    POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

    Uslar (ots) - Uslar, (go), Mauerstraße, zwischen Montag, dem 03.11.2025, 08:15 Uhr und Mittwoch, dem 05.11.2025, 13:00 Uhr. Ein bislang unbekannter PKW Fahrer beschädigte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, den ordnungsgemäß geparkten PKW einer 55- jährigen aus einem Uslarer Ortsteil und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seine Daten zu hinterlassen. Die Höhe des Sachschadens beträgt ca. 2000 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 11:52

    POL-NOM: Verkehrsunfall

    Uslar (ots) - Uslar, (go), B 241, Mittwoch, der 12.11.2025, 10:20 Uhr. Ein 69- jähriger PKW Fahrer aus Northeim und ein 60- jähriger PKW Fahrer aus Hannover befuhren die B 241 hintereinander in Richtung Uslar. Auf Höhe der Unfallstelle überholte eine 41- jährige PKW Fahrerin aus einem Uslarer Ortsteil auf der Fahrspur der entgegenkommenden Fahrzeuge einen LKW. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, leitete der 60- jährige eine Vollbremsung ein. Dadurch fuhr ihm der 69- ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 11:52

    POL-NOM: Mehrere Sachbeschädigungen an KFZ

    Uslar (ots) - Uslar, (go), Amselweg, (Nähe Arztpraxis), Kurt-Schumacher-Straße, (Parkplatz Einkaufsmärkte), zwischen Montag, dem 10.11.2025, 18:00 Uhr und Mittwoch, der 12.11.2025, 17:04 Uhr. Bislang unbekannte Täter zerkratzten die Motorhauben und Heckklappen mehrerer PKWs von Anwohnern aus Uslar mit einem spitzen Gegenstand. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren