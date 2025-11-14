Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Alkoholisiert Unfall verursacht und unerlaubt vom Unfallort entfernt

Einbeck (ots)

- 37574 Einbeck, Unter den Linden,L 572, Do. 13.11.2025, 20:55 Uhr

Einbeck (pfa)

Am gestrigen Abend, gegen 20:55 Uhr, ereignete sich auf der L 572, eine Trunkenheitsfahrt und Verkehrsunfallflucht.

Der 55-jährige Einbecker Fahrzeugführer bog mit seinem VW-Passat von der L 572 ab, um die Fahrt auf der Straße Unter den Linden in Immensen fortzusetzen. Hierbei überfuhr er die dortige Verkehrsinsel. Durch den Unfall wurde die Ölwanne seines Pkws derart beschädigt, dass Öl auf die Fahrbahn floss. Das hielt den Verursacher nicht ab seine Fahrt fortzusetzen. Die eingesetzte Kollegin und der eingesetzte Kollege mussten nur noch der Ölspur vom Unfallort folgen, um das verunfallte Fahrzeug und den Fahrzeugführer in Immensen ausfindig zu machen.

Bei dem Einbecker wurde ein deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,07 Promille.

Dem Verursacher wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Gegen ihn werden Strafverfahren, Trunkenheit im Verkehr und unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell