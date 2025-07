Polizei Hagen

POL-HA: Ladendiebinnen entwenden Ware in gleich mehreren Geschäften

Hagen-Mitte (ots)

In gleich mehreren Geschäften in der Hagener Innenstadt entwendeten zwei junge Frauen am Dienstag (29.07.2025) Ware. Um 12.30 Uhr trafen Polizisten in einem Bekleidungsgeschäft am Friedrich-Ebert-Platz auf eine 18-Jährige und eine 16-Jährige. In ihren Taschen befanden sich unterschiedliche Artikel und Kleider eines weiteren Herstellers. Stellenweise hatten die Hagenerinnen die Etiketten an den Kleidungsstücken entfernt. Die beiden Ladendiebinnen wollten keine Angaben zu den Vorwürfen machen. Die 16-Jährige wurde an der Polizeiwache an ihre Mutter übergeben. Die beiden jungen Frauen erhielten eine Strafanzeige. (arn)

