Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Ladendiebstahl von Schuhen

Northeim (ots)

Northeim, In der Fluth, Donnerstag, 13.11.2025, 13.55 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Donnerstag gegen 13.55 Uhr versuchte ein 31-jähriger Mann aus Salzgitter mit Schuhen einen Laden in der Straße "In der Fluth" in Northeim zu verlassen. Beim Verlassen reagierte die elektronische Warensicherung, wodurch das Personal aufmerksam wurde und den Mann stoppte.

Die Schuhe im Wert von ca. 65 Euro verblieben im Laden. Der 31-Jährige erhielt ein Hausverbot und zudem wurde eine Strafanzeige eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

