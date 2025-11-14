POL-NOM: Unfall am Fußgängerüberweg
Northeim (ots)
Northeim, Eichstätte, Donnerstag, 13.11.2025, 14.55 Uhr
NORTHEIM (Wol)
Am Donnerstag gegen 14.55 Uhr befuhr ein 84-jähriger Northeimer die Teichstraße und bog nach rechts in die Straße Eichstätte ab. Dabei übersah der 84-Jährige eine 34-jährige Fußgängerin, welche gerade den Fußgängerüberweg überquerte.
Durch den anschließenden Zusammenstoß verletzte sich die 34-jährige Northeimerin leicht und wurde nach einer Erstbehandlung vor Ort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
