Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall am Fußgängerüberweg

Northeim (ots)

Northeim, Eichstätte, Donnerstag, 13.11.2025, 14.55 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Donnerstag gegen 14.55 Uhr befuhr ein 84-jähriger Northeimer die Teichstraße und bog nach rechts in die Straße Eichstätte ab. Dabei übersah der 84-Jährige eine 34-jährige Fußgängerin, welche gerade den Fußgängerüberweg überquerte.

Durch den anschließenden Zusammenstoß verletzte sich die 34-jährige Northeimerin leicht und wurde nach einer Erstbehandlung vor Ort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

