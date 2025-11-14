PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall am Fußgängerüberweg

Northeim (ots)

Northeim, Eichstätte, Donnerstag, 13.11.2025, 14.55 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Donnerstag gegen 14.55 Uhr befuhr ein 84-jähriger Northeimer die Teichstraße und bog nach rechts in die Straße Eichstätte ab. Dabei übersah der 84-Jährige eine 34-jährige Fußgängerin, welche gerade den Fußgängerüberweg überquerte.

Durch den anschließenden Zusammenstoß verletzte sich die 34-jährige Northeimerin leicht und wurde nach einer Erstbehandlung vor Ort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

