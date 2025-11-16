POL-NOM: Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Northeim (ots) - Katlenburg-Lindau OT Katlenburg, Bahnhofstraße, Donnerstag, 13.11.2025, 07.00 - 14.15 Uhr KATLENBURG (Wol) Am Donnerstag im Zeitraum von ca. 07.00 - 14.15 Uhr hat eine unbekannte Person einen E-Scooter vom Bahnhof Katlenburg gestohlen. Der schwarze E-Scooter der Marke Xiaomi stand in dem Zeitraum an einem Fahrradunterstand und war mittels Kettenschloss gesichert. Die unbekannte Person beschädigte gewaltsam das Kettenschloss und entwendete den E-Scooter. ...

