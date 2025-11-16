PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg,

Leineweg, Samstag, 15.11.2025, 08:34 Uhr,

Nörten-Hardenberg (Gro)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle stellten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Northeim fest, dass ein 25-jähriger aus Bovenden einen Pkw führte, dessen Haftpflichtversicherung seit einem Monat erloschen war. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

