POL-NOM: Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz
Northeim (ots)
37176 Nörten-Hardenberg,
Leineweg, Samstag, 15.11.2025, 08:34 Uhr,
Nörten-Hardenberg (Gro)
Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle stellten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Northeim fest, dass ein 25-jähriger aus Bovenden einen Pkw führte, dessen Haftpflichtversicherung seit einem Monat erloschen war. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.
