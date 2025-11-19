Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Scheiben eingeschlagen - Unfälle

Aalen (ots)

Westhausen: Auffahrunfall

Gegen 14 Uhr befuhr am Dienstag ein 30-Jähriger mit seinem VW die L1029 von der B290 nach Weiler. Auf Höhe eines dortigen Wanderparkplatzes bremste ein vor ihm fahrender 33-jähriger LKW-Fahrer sein Fahrzeug ab. Dies übersah der 30-Jährige und fuhr mit seinem VW auf. Durch den Aufprall entstand ein Schaden in Höhe von rund 6000 Euro.

Rosenberg: Vorfahrt missachtet

Eine 41-jährige Mazda-Fahrerin bog am Mittwoch, gegen 8:30 Uhr, von der Lindenstraße nach rechts in die Haller Straße ab. Hierbei kollidierte sie mit einem von links kommenden Audi einer 18-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10000 Euro.

Pommertsweiler: Vorfahrt missachtet

Am Mittwoch wollte gegen 9:30 Uhr ein 77-jähriger Audi-Fahrer die L1073 in Richtung Burkhardsmühle überqueren. Hierbei übersah er einen dort fahrenden BMW einer 39-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der BMW der 39-Jährigen abgewiesen wurde. In der Folge schleuderte das Fahrzeug in ein angrenzendes Feld und kippte auf die Fahrerseite. Die Frau musste anschließend von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Zur Unfallbergung wurde die L1073 bis etwa 11:25 Uhr komplett gesperrt. Die 39-jährige Fahrerin und ihr 3-jähriges Kind wurden bei dem Unfall verletzt und mussten zur weiteren Behandlung in eine Klinik verbracht werden. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 50.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Scheiben eingeschlagen

In der Kapuzinergasse wurden am Mittwoch gegen 1:25 Uhr an einer Spielhalle insgesamt sechs Fenster eingeschlagen. Ein Zusammenhang mit der Sachbeschädigung in der Straße Freudental gegen 1:20 Uhr kann nicht ausgeschlossen werden. Im Bereich der Straße Freudental konnte von einem Zeugen ein Mann beobachtet werden, der etwa 180cm groß war. Der Unbekannte trug eine schwarze Steppjacke mit Kapuze und eine schwarze Hose. Die Person führte vermutlich einen Stock oder ein Brecheisen mit sich. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 entgegen.

