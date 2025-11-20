Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Aalen zu Festnahme nach Androhung einer Gewaltstraftat

Aalen (ots)

Crailsheim/Ellwangen: Im Zuge polizeilicher Ermittlungen ergab sich die Erkenntnis, dass ein 26-jähriger Mann aus Crailsheim angedroht hatte, an einem noch unbestimmten Tag in der Landeserstaufnahmeeinrichtung Ellwangen eine größtmögliche Anzahl an Ausländern umzubringen. In Folge dieser Erkenntnis wurde der 26-Jährige am 06.11.2025 festgenommen, ebenfalls wurde die Wohnung des Tatverdächtigen in Crailsheim durchsucht. Dort wurden fünf Schusswaffen, mehrere Messer und eine größere Anzahl an Munition aufgefunden und sichergestellt. Die Waffen besaß er als Inhaber eines Jagdscheines legal. Der 26-jährige Deutsche wurde am 07.11.2025 einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser setzte den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl in Vollzug, weshalb der 26-Jährige Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Die Ermittlungen seitens der Staatsanwaltschaft sowie der Kriminalpolizei dauern an.

