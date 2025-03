POL-HOM: Sachbeschädigung an PKW in Blieskastel

Bexbach (ots) - Im Zeitraum vom 03.03.2025, ca. 21:00 Uhr, bis zum 04.03.2025, ca. 06:15 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einer Haustür in der Schlegelstraße in Bexbach. Hier warf ein bislang unbekannter Täter mittels eines Kieselsteins ein Glaselement der Hauseingangstür eines Einfamilienhauses ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in ...

