Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Versuchter Einbruch & Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd/Straßdorf: Versuchter Einbruch in Firmengebäude

Am Donnerstagmorgen versuchten unbekannte Täter gewaltsam in ein Firmengebäude in der Forststraße einzudringen. Mehrere Fenster wiesen Hebelspuren auf. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Waldstetten führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07171 42454.

Oberkochen: Vorfahrt missachtet

Eine 32-jährige Jeep-Fahrerin befuhr am Donnerstag gegen 7:50 Uhr die B19 in Richtung Heidenheim und fuhr an der Anschlussstelle Oberkochen-Nord von der Bundesstraße ab. Als sie anschließend nach rechts auf die Aalener Straße in Richtung Oberkochen abbiegen wollte, missachtete sie die Vorfahrt eines von links kommenden Ford-Fahrers, der die Aalener Straße in Richtung Oberkochen entlangfuhr. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

