Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Verkehrsunfälle - Sporthalle mit Farbe beschmiert - Fahrraddiebstahl

Aalen (ots)

Waiblingen: Wohnungseinbruch

Am Donnerstag in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 21:00 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in eine Erdgeschosswohnung in der Straße Beim Wasserturm ein und durchsuchten mehrere Räume nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nicht gestohlen, allerdings verursachten die Täter beim Einbruch Sachschaden. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Waiblingen: Wohnungseinbruch

Bisher unbekannte Diebe verschafften sich am Donnerstag im Zeitraum zwischen 18:10 Uhr und 21:45 Uhr Zugang zu einer Wohnung in der Kappelbergstraße. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet, der verursachte Schaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum auffällige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 mit dem Polizeirevier Waiblingen in Verbindung zu setzen.

Waiblingen: Wohnungseinbruch

Im Zeitraum zwischen 10:00 Uhr und 23:45 Uhr wurde in der Friedrich-Schofer-Straße in eine Erdgeschosswohnung eingebrochen. Durch die Einbrecher wurde Schmuck im niederen vierstelligen Wert gestohlen, der beim Einbruch verursachte Schaden beläuft sich auf etwa 1200 Euro. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen zum Einbruch aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Winnenden-Schelmenholz: Sporthalle mit Farbe beschmiert

Zwischen Dienstag, 23:00 Uhr und Mittwoch, 14:00 Uhr wurde die Sporthalle in der Straße Linsenhalde rundherum mit Farbe beschmiert. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07195 6940 um Zeugenhinweise.

Winnenden: Fahrrad aus Gartenhütte gestohlen

Am Donnerstag zwischen 9:30 Uhr und 11:00 Uhr wurde im Brombeerweg eine Gartenhütte aufgebrochen und aus dieser ein Pedelec vom Hersteller Cube gestohlen. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07195 6940 um Zeugenhinweise.

Winnenden: Einbruch

In der Nacht auf Donnerstag zwischen 22:00 Uhr und 1:15 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Diebe Zutritt zum Areal einer Firma in der Max-Eyth-Straße. Ob etwas von den Einbrechern gestohlen wurde, ist bisher noch nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Schorndorf: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer befuhr am Donnerstag gegen 7:20 Uhr die L 1125 von Schorndorf in Richtung Uhingen. Kurz nach einer Linkskurve überholte er einen vor ihm fahrenden Pkw. Eine entgegenkommende 54 Jahre alte Skoda-Fahrerin musste stark abbremsen und nach rechts ausweichen, um eine Kollision mit dem bisher unbekannten Autofahrer zu verhindern. Dies bemerkte der hinter dem Skoda fahrende 18-jährige Ford-Fahrer zu spät und fuhr auf den Skoda auf. Die 61 Jahre alte Mitfahrerin im Skoda erlitt beim Unfall leichte Verletzungen, an den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Der unbekannte Fahrer, der zuvor überholt hatte, fuhr anschließend unerlaubt weiter. Er soll mit einem weißen Kastenwagen mit Aufschrift an der Seite unterwegs gewesen sein und wird als ca. 50-jähriger Mann mit Glatze beschrieben. Hinweise zum unbekannten Fahrer des Kastenwagens nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Kernen im Remstal - Rommelshausen: Fahrraddiebstahl

Am Donnerstag zwischen 7:45 Uhr und 13:30 Uhr wurde in der Schafstraße ein rot-graues Pedelec vom Hersteller Cone, das mit einem Schloss gesichert war, gestohlen. Hinweise zum Verbleib des Rades oder zur Tat nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Kernen im Remstal - Rommelshausen: Wohnungseinbruch

Am Donnerstag zwischen 14:30 Uhr und 18:00 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Diebe Zugang zu einer Wohnung in der Bussardstraße und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Das Polizeirevier Fellbach nimmt Hinweise zum Einbruch unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Backnang: Unfallflucht

Am Donnerstag in der Zeit zwischen 8 Uhr und 13 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Straße Staigacker einen geparkten VW Golf und fuhr danach unerlaubt weiter. Der Schaden am Golf wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

