Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Fahrräder entwendet, Schockanruf, Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Sulzbach-Laufen: Fahrräder entwendet

Ein Dieb brach einen Kellerraum eines Wohnhauses in der Hauptstraße auf und entwendete aus diesem drei Fahrräder und mehrere Werkzeuge. Hinweise zum noch unbekannten Dieb nimmt der Polizeiposten Gaildorf unter der Telefonnummer 07971 95090 entgegen.

Bühlerzell: Erfolgreicher Schockanruf

Am Donnerstag gegen 16:40 Uhr erhielt eine ältere Frau aus Bühlerzell einen Anruf von Telefonbetrügern. Diese gaben sich Enkelin der Frau aus und gaben vor, dass sie in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt war und nun eine Kaution bezahlen muss um eine Haft zu verhindern. Den Telefonbetrügern gelang es ihr Opfer zu überzeugen, weshalb die Frau in der Folge einen vierstelligen Bargeldbetrag, sowie Goldschmuck an die Betrüger übergab.

Die Polizei gibt folgende Verhaltenstipps:

   - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! Nehmen Sie sich Zeit 
     und überprüfen Sie die Angaben des Anrufers.
   - Niemals Geld oder Wertsachen an Fremde übergeben! Die echte 
     Polizei fordert so etwas nie.
   - Rufen Sie Angehörige oder die Polizei unter bekannten Nummern 
     zurück.
   - Besprechen Sie Geldforderungen immer mit vertrauenswürdigen 
     Personen.
   - Lassen Sie keine Unbekannten in die Wohnung.
   - Schützen Sie Ihre Telefonnummer: Lassen Sie alte, auffällige 
     Nummern ändern und kürzen Sie den Vornamen im Telefonbuch ab.
   - Verdacht? Sofort auflegen und die Polizei unter 110 
     verständigen!

Weitere Infos und Präventionstipps zu dieser Betrugsmasche sind unter folgendem Link zu finden: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Oberrot: Unfall mit Sommerreifen

Am frühen Donnerstagmorgen befuhr eine 34-jährige Porsche-Fahrerin die K2674 in Richtung Schönbronn. Dort kam sie auf winterglatter Fahrbahn ins Schleudern und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Porsche kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, weshalb Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro entstand. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass am Fahrzeug noch Sommerreifen montiert waren.

Crailsheim: Unfallflucht

In der Lange Straße wurde zwischen Mittwoch, 14 Uhr, und Donnerstag, 5 Uhr, ein Pkw der Marke Audi durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden von mehreren hundert Euro zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 zu melden, wenn sie Hinweise zum Fahrzeug oder Unfallhergang geben können.

Stimpfach: Verkehrsunfall Pedelec vs. Pkw

Am Donnerstagvormittag gegen 9:30 Uhr fuhr ein 44-jähriger Pedelec-Fahrer in der Vogelsangstraße, als er auf der Höhe einer Fahrbahnverengung links an einem Pkw vorbeifahren wollte und dabei mit einem entgegenkommenden Seat kollidierte. Der 44-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der Seat der 37-jährigen Fahrerin wies anschließend einen Schaden von rund 1000 Euro auf.

Wallhausen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker verstieß am Donnerstag gegen 16:50 Uhr auf der K2503 gegen das Rechtsfahrgebot und streifte infolgedessen einen entgegenkommenden 52-jährigen Peugeot-Fahrer. Anschließend entfernte sich der Verursacher in unbekannte Richtung und hinterließ einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Bei dem Fahrzeug soll es sich laut Zeugenaussagen um einen Renault gehandelt haben. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0951 4800 mit Hinweisen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

