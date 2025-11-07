PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brennende Palme - wer hat etwas beobachtet?

Viersen (ots)

Um kurz vor 20 Uhr am Donnerstag hat eine Palme im Außenbereich eines Restaurants am Rathausmarkt in Viersen gebrannt. Eine Mitarbeiterin des Restaurants bemerkte das Feuer und konnte es löschen. Die Palme wurde trotzdem schwer beschädigt. Das Kriminalkommissariat 1 ermittelt und bittet alle, die Hinweise auf mögliche Tatverdächtige geben können, um einen Anruf unter 02162/377-0. /hei (1014)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

