Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Dachgeschosswohnung - Zeuginnen und Zeugen gesucht!

Viersen-Rahser (ots)

Mindestens eine unbekannte Person brach am Donnerstag zwischen 15 Uhr und 18:15 Uhr in eine Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Dechant-Stroux-Straße ein. Gestohlen wurde nach derzeitigem Stand Schmuck. Haben Sie Hinweise? Falls ja, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (1013)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

