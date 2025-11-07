POL-VIE: Einbruch in Dachgeschosswohnung - Zeuginnen und Zeugen gesucht!
Viersen-Rahser (ots)
Mindestens eine unbekannte Person brach am Donnerstag zwischen 15 Uhr und 18:15 Uhr in eine Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Dechant-Stroux-Straße ein. Gestohlen wurde nach derzeitigem Stand Schmuck. Haben Sie Hinweise? Falls ja, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (1013)
Rückfragen bitte an:
Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen
Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell