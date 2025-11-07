POL-VIE: Einbruch in Dachgeschosswohnung - Zeuginnen und Zeugen gesucht!

Viersen-Bockert (ots) - Betrüger Eine ältere Dame aus Viersen-Bockert reagierte am Dienstag genau richtig auf einen möglichen Betrugsversuch. Gegen 10 Uhr klingelte es an ihrer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Hardter Straße in Bockert. Ein ihr unbekannter Mann stand vor der Tür und gab sich als Mitarbeiter einer Telekommunikationsfirma aus. Er versuchte sofort, in die Wohnung zu gelangen, und schob die ...

mehr