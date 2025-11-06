POL-VIE: Pkw aufgebrochen-Haben sie Hinweise?
Nettetal-Breyell (ots)
Zwischen Mittwoch, dem 5. November um 11:20 Uhr, und Donnerstag, dem 6. November um 04:00 Uhr, brach mindestens eine unbekannte Person einen Pkw auf der Lobbericher Straße in Breyell auf. Die Täter stahlen eine Geldbörse. Noch in derselben Nacht wurde von zwei Karten Bargeld abgebucht. Falls Sie Hinweise haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (1010)
